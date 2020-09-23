«Гент» — «Динамо» Киев: составы команд на матч квалификации Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы бельгийского «Гента» и киевского «Динамо» на первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов.

«Гент»: Руф, Фортуна, Нгаду-Нгаджуй, Пластун, Кастро-Монтес, Дорш, Овусу, Безус, Оджиджа-Офоэ, Депуатр



Запасные: Косеманс, Арсланажич, Ботака, Мохаммади, Маррех, Ньянгбо, Кляйдинст



«Динамо»: Бущан, Караваев, Миколенко, Забарный, Кендзёра, Сидорчук, Буяльский, Шапаренко, Де Пена, Родригеш, Супряга



Запасные: Бойко, Сирота, Андриевский, Леднев, Шепелев, Цыганков, Вербич

Матч «Гент» — «Динамо» Киев состоится в Генте на стадионе «Геламко Арена». Обслужит встречу румынская бригада арбитров во главе с Овидиу Хацеганом, ассистировать будут судьи на линиях Октавьян Шовре и Себастьян Георге. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Гент» — «Динамо» Киев. Начало встречи — в 22:00 мск.