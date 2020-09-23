Гендиректор «Динамо» отреагировал на информацию о конфликте Новикова и Филиппа

Генеральный директор московского «Динамо» Юрий Белкин отреагировал на информацию о конфликте между главным тренером команды Кириллом Новиковым и нападающим Максимилианом Филиппом.

«Несмотря на то что в информационном пространстве мы привыкли уже практически ко всему, сегодняшний вброс про якобы имеющий место конфликт и тем более какие-то ультиматумы от тренера в адрес руководства мягко говоря, удивил.

Конфликта у Новикова с Филиппом не было и нет, есть нормальный рабочий процесс и здоровая конкуренция в команде — играют те, кто лучше готов на данный момент. Это позиция Новикова, и мы её полностью поддерживаем. Игрок и сам понимает, что его потенциал пока в полной мере не раскрыт и что необходимо приложить все усилия, чтобы найти пути, как выправить эту ситуацию.



Ну а ультиматум со стороны главного тренера — это вообще чистой воды выдумка. В клубе сейчас такие варианты невозможны. Каким бы негативным ни был результат того же еврокубкового матча, никто в подобном формате ни с кем не общался. Обсуждаем, анализируем, но всегда корректно», — сказал Белкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.