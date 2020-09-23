«Торпедо» проиграло «Нижнему Новгороду» в матче ФНЛ

В матче 11-го тура Футбольной национальной лиги московское «Торпедо» проиграло «Нижнему Новгороду» со счётом 0:2. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Лужники». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым (Санкт-Петербург), ассистировали судьи на линиях Максим Ковалев (Реутов) и Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону).

Счёт был открыт в начале второго тайма — на 47-й минуте автором забитого мяча стал Мухаммад Султонов. На 76-й минуте преимущество гостей увеличил Тимур Сулейманов.

«Нижний Новгород», набрав 22 очка, вышел на четвёртое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Торпедо» (18) — на 9-м месте.

В 12-м туре «Торпедо» в гостях сыграет с «Чертаново», а «Нижний Новгород» дома встретится с «Акроном». Матчи состоятся 27 сентября.