Восстановление тер Штегена затягивается. Голкипер может не сыграть с «Реалом»

Немецкий вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген продолжает курс реабилитации после травмы, но его восстановление затягивается, утверждает AS.

По данным источника, голкипер на протяжении нескольких недель не может полноценно тренироваться, так как его колено регулярно опухает после нагрузок. Тер Штеген вынужден делать перерыв в занятиях на 1-2 дня, чтобы нога восстановилась. Врачи каталонского клуба ожидали, что немец вернётся в строй в конце октября, но теперь сроки его возвращения на поле могут быть скорректированы. Не исключено, что голкипер не сможет играть до середины ноября.

Таким образом, 28-летний тер Штеген может пропустить матч 7-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом» (25 октября).