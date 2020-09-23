Сульшер одержал 50 побед в 92 играх. Лишь два тренера «МЮ» достигли этой отметки быстрее
22 сентября «Манчестер Юнайтед» одержал победу в матче Кубка английской лиги с «Лутоном» со счётом 3:0. Эта победа стала 50-й для главного тренера «красных дьяволов» Уле-Гуннара Сульшера.
Как сообщает Opta Sport, специалисту удалось достичь этой отметки за 92 матча у руля команды. Только два тренера смогли одержать 50 побед быстрее: Эрнесту Мэнгналу понадобилось 78 матчей, Жозе Моуринью — 81.
В следующем раунде Кубка лиги «Манчестер Юнайтед» встретится с победителем пары «Престон Норт Энд» — «Брайтон энд Хоув Альбион».
«Манчестер Юнайтед» является пятикратным обладателем Кубка английской лиги. Столько же титулов у «Астон Виллы» и «Челси». Чаще трофей выигрывали «Ливерпуль» (8) и «Манчестер Сити» (7).
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