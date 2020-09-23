Защитник «Милана» заразился коронавирусом

Бразильский защитник «Милана» Леонардо Дуарте заразился коронавирусом, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Футболист помещён в карантин. Тесты на коронавирус всех остальных членов команды и сотрудников клуба дали отрицательные результаты.

Дуарте перешёл в «Милан» летом 2019 года из «Фламенго». Сумма трансфера составила € 10 млн. В прошлом сезоне 24-летний бразилец принял участие в шести матчах чемпионата Италии (четыре — в основном составе), в которых результативными действиями не отметился и получил две жёлтые карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.

В матче 1-го тура чемпионата Италии сезона-2020/2021 «Милан» на своём поле обыграл «Болонью» со счётом 2:0. Следующий матч клуб проведёт 27 сентября на выезде с «Кротоне».