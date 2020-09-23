Нойер: верю, что Гётце сможет заиграть в «Баварии»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер сообщил, что хотел бы видеть в команде бывшего полузащитника мюнхенского клуба Марио Гётце.
«Марио — очень хороший игрок, он знает внутреннее устройство „Баварии“. Он сказал, что хочет выиграть Лигу чемпионов. Гетцё очень амбициозен и, насколько знаю, находится в хорошей форме. Посмотрим, чем это закончится. Решение должно принимать руководство клуба. Верю, что он сможет заиграть в «Баварии», — приводит слова Нойера Sport Bild.
Гётце выступал за «Баварию» с 2013 по 2016 год. В настоящее время футболист является свободным агентом, поэтому может перейти в новый клуб бесплатно.
Последним клубом хавбека была дортмундская «Боруссия». В прошлом сезоне 28-летний Гётце принял участие в 15 матчах чемпионата Германии (пять — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей (один — с пенальти). За сборную Германии выступал с 2010 по 2017 год, провёл 63 матча и забил 17 мячей.
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