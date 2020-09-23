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Ди Мария дисквалифицирован на 4 матча за плевок в сторону Гонсалеса

Ди Мария дисквалифицирован на 4 матча за плевок в сторону Гонсалеса
Футбол / Франция 0

Аргентинский полузащитник «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария дисквалифицирован на 4 матча, сообщает официальный сайт Лиги 1.

Наказание наложено на футболиста за плевок в сторону защитника «Марселя» Альваро Гонсалеса. Инцидент произошёл во время матча 3-го тура чемпионата Франции.

Напомним, в концовке встречи команды устроили потасовку, в ходе которой нападающий «ПСЖ» Неймар получил красную карточку за то, что ударил Гонсалеса сзади по голове. Удалены были также ещё несколько футболистов. После матча Неймар обвинил Гонсалеса в расизме. В ходе конфликта Альваро якобы сказал: «Закрой рот, грязная обезьяна». Неизвестно, Неймару ли была адресована эта фраза, но именно из-за этого началась потасовка. Сам Гонсалес отрицает, что оскорбил Неймара.

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