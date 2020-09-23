Киевское «Динамо» обыграло «Гент» в квалификации Лиги чемпионов

В первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов киевское «Динамо» со счётом 2:1 обыграло «Гент». Встреча состоялась в Генте на стадионе «Геламко Арена». Обслуживала матч румынская бригада арбитров во главе с Овидиу Хацеганом, ассистировали судьи на линиях Октавьян Шовре и Себастьян Георге.

Счёт был открыт в начале матча — на 9-й минуте автором забитого мяча стал Владислав Супряга, ему ассистировал Виталий Буяльский. В конце первого тайма хозяева восстановили равновесие, на 41-й минуте гол забил Тим Кляйдинст с передачи Никласа Дорш. В начале второго тайма хозяева остались вдесятером из-за удаления Романа Безуса. На 79-й минуте победу гостям принёс Карлос Де Пена.

Ответный матч «Динамо» Киев — «Гент» состоится 29 сентября.