Иньеста: хотел бы вернуться в «Барселону»
Полузащитник японского «Виссел Кобе» Андрес Иньеста, выступавший за «Барселону», рассказал, что хотел бы однажды вернуться в каталонский клуб.
«Барселона» — мой дом, я был там много лет. Надеюсь, однажды смогу вернуться. Есть много разных факторов, и загадывать на долгосрочную перспективу сложно. Но могу сказать, что хотел бы вернуться.
Пока сосредоточен на игре в Японии. У меня год контракта с клубом, и, что будет потом, пока не знаю. Но, возможно, останусь здесь", — цитирует Иньесту Mundo Deportivo со ссылкой на канадский телеканал OneSoccer.
Иньеста перешёл в «Виссел Кобе» летом 2018 года из «Барселоны» на правах свободного агента. Контракт футболиста с «Виссел Кобе» рассчитан до конца 2021 года.
«Вместе продолжаем строить лучший клуб в мире». Иньеста поддержал «Барселону»
- 24 сентября 2020
-
00:30
-
00:30
-
00:16
-
00:01
- 23 сентября 2020
-
23:55
-
23:54
-
23:52
-
23:37
-
23:35
-
23:24
-
23:14
-
23:06
-
22:55
-
22:27
-
22:24
-
22:09
-
22:05
-
21:38
-
21:26
-
21:23
-
21:22
-
21:15
-
21:12
-
21:07
-
21:02
-
21:00
-
20:56
-
20:45
-
20:32
-
20:31
-
20:14
-
20:12
-
19:50
-
19:40
-
19:25
Партнерский контент