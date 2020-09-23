Иньеста: хотел бы вернуться в «Барселону»

Полузащитник японского «Виссел Кобе» Андрес Иньеста, выступавший за «Барселону», рассказал, что хотел бы однажды вернуться в каталонский клуб.

«Барселона» — мой дом, я был там много лет. Надеюсь, однажды смогу вернуться. Есть много разных факторов, и загадывать на долгосрочную перспективу сложно. Но могу сказать, что хотел бы вернуться.

Пока сосредоточен на игре в Японии. У меня год контракта с клубом, и, что будет потом, пока не знаю. Но, возможно, останусь здесь", — цитирует Иньесту Mundo Deportivo со ссылкой на канадский телеканал OneSoccer.

Иньеста перешёл в «Виссел Кобе» летом 2018 года из «Барселоны» на правах свободного агента. Контракт футболиста с «Виссел Кобе» рассчитан до конца 2021 года.