«Мольде» и «Ференцварош» забили шесть голов на двоих в квалификации Лиги чемпионов

В первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов норвежский «Мольде» и венгерский «Ференцварош» сыграли вничью со счётом 3:3. Встреча состоялась в Мольде на стадионе «Акер». Обслуживала матч испанская бригада арбитров во главе с Карлосом Дель Серро Гранде, ассистировали судьи на линиях Роберто Алонсо Фернандес и Пау Себрьян Девис.

Счёт был открыт в начале матча — на 7-й минуте автором забитого мяча стал Франк Боли, ему ассистировал Эндре Ботка. На 52-й минут преимущество гостей увеличил Мюрто Узуни с передачи Ботки. Через несколько минут разрыв в счёте сократил Леке Джеймс с паса Магнуса Эйкрема. Вскоре счёт сравнял Эйкрем, ему ассистировал Эйрик Хестад. На 83-й минуте хозяев вывел вперёд Мартин Эллингсен с передачи Фредерика Аурнеса. В концовке гостей от поражения спас Игорь Харатин, реализовав 11-метровый.

В другом первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов греческий «Олимпиакос» обыграл кипрскую «Омонию» со счётом 2:0.