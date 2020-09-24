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«Мольде» и «Ференцварош» забили шесть голов на двоих в квалификации Лиги чемпионов

«Мольде» и «Ференцварош» забили шесть голов на двоих в квалификации Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

В первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов норвежский «Мольде» и венгерский «Ференцварош» сыграли вничью со счётом 3:3. Встреча состоялась в Мольде на стадионе «Акер». Обслуживала матч испанская бригада арбитров во главе с Карлосом Дель Серро Гранде, ассистировали судьи на линиях Роберто Алонсо Фернандес и Пау Себрьян Девис.

Счёт был открыт в начале матча — на 7-й минуте автором забитого мяча стал Франк Боли, ему ассистировал Эндре Ботка. На 52-й минут преимущество гостей увеличил Мюрто Узуни с передачи Ботки. Через несколько минут разрыв в счёте сократил Леке Джеймс с паса Магнуса Эйкрема. Вскоре счёт сравнял Эйкрем, ему ассистировал Эйрик Хестад. На 83-й минуте хозяев вывел вперёд Мартин Эллингсен с передачи Фредерика Аурнеса. В концовке гостей от поражения спас Игорь Харатин, реализовав 11-метровый.

В другом первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов греческий «Олимпиакос» обыграл кипрскую «Омонию» со счётом 2:0.

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 1-й матч
23 сентября 2020, среда. 22:00 МСК
Мольде
Мольде, Норвегия
Окончен
3 : 3
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
0:1 Боли – 7'   0:2 Узуни – 52'   1:2 Джеймс – 55'   2:2 Эйкрем – 65'   3:2 Эллингсен – 83'   3:3 Харатин – 87' (пен)
Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 1-й матч
23 сентября 2020, среда. 22:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
2 : 0
Омония
Никосия, Кипр
1:0 Вальбуэна – 69' (пен)   2:0 Эль-Араби – 90+2'
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