«Мольде» и «Ференцварош» забили шесть голов на двоих в квалификации Лиги чемпионов

В первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов норвежский «Мольде» и венгерский «Ференцварош» сыграли вничью со счётом 3:3. Встреча состоялась в Мольде на стадионе «Акер». Обслуживала матч испанская бригада арбитров во главе с Карлосом Дель Серро Гранде, ассистировали судьи на линиях Роберто Алонсо Фернандес и Пау Себрьян Девис.
Счёт был открыт в начале матча — на 7-й минуте автором забитого мяча стал Франк Боли, ему ассистировал Эндре Ботка. На 52-й минут преимущество гостей увеличил Мюрто Узуни с передачи Ботки. Через несколько минут разрыв в счёте сократил Леке Джеймс с паса Магнуса Эйкрема. Вскоре счёт сравнял Эйкрем, ему ассистировал Эйрик Хестад. На 83-й минуте хозяев вывел вперёд Мартин Эллингсен с передачи Фредерика Аурнеса. В концовке гостей от поражения спас Игорь Харатин, реализовав 11-метровый.
В другом первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов греческий «Олимпиакос» обыграл кипрскую «Омонию» со счётом 2:0.
- 24 сентября 2020
-
00:30
-
00:30
-
00:16
-
00:01
- 23 сентября 2020
-
23:55
-
23:54
-
23:52
-
23:37
-
23:35
-
23:24
-
23:14
-
23:06
-
22:55
-
22:27
-
22:24
-
22:09
-
22:05
-
21:38
-
21:26
-
21:23
-
21:22
-
21:15
-
21:12
-
21:07
-
21:02
-
21:00
-
20:56
-
20:45
-
20:32
-
20:31
-
20:14
-
20:12
-
19:50
-
19:40
-
19:25