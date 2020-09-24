Лэмпард — о Хаверце: для него это первый из многих замечательных вечеров
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал игру полузащитника команды Кая Хаверца, который оформил хет-трик в матче Кубка английской лиги с «Барнсли» (6:0).
«Это было хорошее выступление. Для него это ещё одна игра, чтобы понять, что мы требуем в работе с мячом, и как нужно вести себя без мяча, выискивая комбинации с Тэмми. Для него это первый из многих замечательных вечеров», — цитирует Лэмпарда пресс-служба клуба.
Дебютный гол за синих немец забил на 28-й минуте встречи. Для дебютного гола немцу потребовалось три матча в составе «Челси». Затем Кай забил на 55-й и 65-й минутах. Как сообщает Opta Sport, это первый хет-трик Хаверца во взрослом футболе. В целом он провёл 153 матча за «Байер» и «Челси».
Хаверц оформил хет-трик впервые в карьере на взрослом уровне
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