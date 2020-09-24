«Это ложь, что он не мог спрягать глаголы». Преподаватель итальянского языка — о Суаресе

Преподаватель итальянского языка в университете для иностранцев в Перудже Лоренцо Рокка, который принимал экзамен у нападающего «Барселоны» Луиса Суареса, опроверг информацию, что уругваец не знал ни слова по-итальянски.

«Это ложь, что Суарес не мог спрягать глаголы. Он хорошо справлялся и с прошлым, и с настоящим и с будущим временем. Вопросы ему заранее не передавались», — приводятся слова экзаменатора в "твиттере" El Larguero.

Накануне сообщалось, что Суарес пытался получить гражданство Италии незаконным путём. Футболисту было необходимо сдать экзамен по итальянскому языку. По информации СМИ, темы теста были отправлены уругвайцу заранее, чтобы он смог выучить ответы и пройти тестирование. В вузе проводится проверка.