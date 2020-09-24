Тьемуэ Бакайоко может перейти в «ПСЖ»

«Пари Сен-Жермен» проявляет интерес к французскому полузащитнику «Челси» Тьемуэ Бакайоко, утверждает Le Parisien.

По данным источника, парижский клуб хочет арендовать футболиста с правом последующего выкупа. «Челси» может согласиться отпустить хавбека, так как он не входит в планы главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда.

Бакайоко перешёл в «Челси» летом 2017 года из «Монако». Сумма трансфера составила € 40 млн. В прошлом сезоне 26-летний хавбек выступал за «Монако» на правах аренды. Бакайоко принял участие в 20 матчах чемпионата Франции (все — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, отдал две результативные передачи, а также получил четыре жёлтые и одну красную карточки. Контракт игрока с «Челси» действует до лета 2022 года.