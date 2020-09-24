Дмитрий Комбаров прокомментировал крупную победу «Крыльев» над брянским «Динамо»

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров прокомментировал крупную победу команды в матче 11-го тура Футбольной национальной лиги с брянским «Динамо» (7:0).

«Можно ли сказать, что такие лёгкие соперники помогли команде сыграться перед более серьёзными матчами? Вы правильно сказали, что команда сыгралась. Не согласен, что матчи для нас были проходными. Ребята сыгрались, набрали форму, именно поэтому сейчас мы показываем результат.



Когда выйду на поле? Я вчера прилетел из Москвы. Проходил восстановление в клинике. С завтрашнего дня планирую заниматься в общей группе», — передаёт слова Комбарова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Счёт был открыт на 1-й минуте — автором забитого мяча стал Роман Ежов. На 15-й минуте преимущество хозяев увеличил Владислав Сарвели. В середине тайма счёт до крупного довёл Иван Сергеев. На 35-й минуте Сергеев забил четвёртый гол. В начале второго тайма гол вновь забил Сергеев, оформив хет-трик. На 76-й минуте шестой гол забил Максим Витюгов. В конце матча окончательный счёт установил Егор Голенков.