«Барселона» объявила о переходе Луиса Суареса в «Атлетико»

«Барселона» объявила о переходе 33-летнего уругвайского нападающего Луиса Суареса в мадридский «Атлетико». Об этом информирует официальный сайт каталонского клуба.
«Атлетико» заплатит «Барселоне» за переход уругвайца € 6 млн в виде различных бонусов.
«Барселона» выражает искреннюю благодарность Луису Суаресу за его преданность делу и желает ему всего наилучшего в будущем», — сообщается в опубликованном пресс-релизе сине-гранатовых.
В четверг, 24 сентября, с 12:30 по CET (10:30 мск.) для игрока состоится прощальное мероприятие, а затем удалённая пресс-конференция.
Суарес выступал в составе «Барселоны» с 2014 года. В прошлом сезоне 33-летний форвард провёл 36 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал 10 результативных передач. С 2007 года Луис вызывается в сборную Уругвая. Контракт футболиста с каталонский клубом был рассчитан до лета 2021 года.
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