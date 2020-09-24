«Спасибо, Луис, за эти 6 лет». «Барселона» — о переходе Суареса в «Атлетико»
«Барселона» выразила благодарность 33-летнему уругвайскому форварду Луису Суаресу за проведённое в клубе время. Напомним, что ранее каталонский клуб объявил об уходе игрока в мадридский «Атлетико».
«Спасибо, Луис Суарес, за эти 6 лет!» — говорится в сообщении пресс-службы сине-гранатовых в «Твиттере».
В составе «Барселоны» Луис Суарес становился 4-кратным победителем чемпионата и кубка Испании, обладателем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира, а также 2-кратным победителем Суперкубка Испании. В качестве личных наград — с «Барселоной» он становился обладателем «Золотой бутсы» в 2016 году, лучшим бомбардиром чемпионата Испании в сезоне-2015/2016 и 3-кратным лучшим бомбардиром сине-гранатовых.
«Барселона» объявила о переходе Луиса Суареса в «Атлетико»
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