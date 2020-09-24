Связка Месси – Суарес – Неймар забила 364 гола за «Барселону»

Трио Лионель Месси – Луис Суарес – Неймар отметилось впечатляющей статистикой за время своей игры за «Барселону». Об этом сообщается в «Твиттере» Squawka Football.
Вышеупомянутой связке удалось забить 364 гола во всех соревнованиях. Наилучшей результативностью среди этих игроков отметился аргентинский форвард – 153 гола и 66 результативных передач за три сезона в период с 2014 по 2017 года. Следом за ним идёт Луис Суарес – 121 гол и 59 передач. Замыкает тройку – Неймар (90 забитых мячей и 48 голевых передач).
Напомним, что сегодня, 24 сентября «Барселона» официально объявила о переходе 33-летнего уругвайского форварда Луиса Суареса в мадридский «Атлетико». Поэтому можно считать, что трио MSN официально полностью распалось.
Неймар защищал цвета «Барселоны» с 2013 по 2017 год. С сине-гранатовыми он дважды стал чемпионом Испании, выиграл три Кубка страны, победил в Лиге чемпионов и ещё в нескольких турнирах. После четырёх лет в команде перешёл в «ПСЖ» за рекордные € 222 млн.
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