Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Монако» согласовал аренду хавбека «Бенфики» Флорентину Луиша за € 1,5 млн

«Монако» согласовал аренду хавбека «Бенфики» Флорентину Луиша за € 1,5 млн
Футбол / Франция 0

21-летний португальский опорный хавбек «Бенфики» Флорентину Луиш перейдёт в «Монако» на правах аренды, утверждает Get French Football News со ссылкой на RMC.

Сообщается, что «Монако» заплатит за аренду полузащитника € 1,5 млн. При этом остаётся неясным, предусмотрена ли в соглашении возможность выкупа игрока. Уже в ближайшее время Флорентину прилетит в Монако для прохождения медицинского осмотра.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Милана», который в январе предлагал «Бенфике» аренду с опцией выкупа за € 40 млн.

Флорентину Луиш находится в системе «Бенфики» с 2010 года. Действующий контракт полузащитника с клубом рассчитан до 2024 года. В сезоне-2019/2020 игрок провёл 18 матчей и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает текущую трансферную стоимость 21-летнего португальца в € 18 млн.

Кевин Фолланд подписал контракт с «Монако»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020