«Монако» согласовал аренду хавбека «Бенфики» Флорентину Луиша за € 1,5 млн

21-летний португальский опорный хавбек «Бенфики» Флорентину Луиш перейдёт в «Монако» на правах аренды, утверждает Get French Football News со ссылкой на RMC.

Сообщается, что «Монако» заплатит за аренду полузащитника € 1,5 млн. При этом остаётся неясным, предусмотрена ли в соглашении возможность выкупа игрока. Уже в ближайшее время Флорентину прилетит в Монако для прохождения медицинского осмотра.



Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Милана», который в январе предлагал «Бенфике» аренду с опцией выкупа за € 40 млн.



Флорентину Луиш находится в системе «Бенфики» с 2010 года. Действующий контракт полузащитника с клубом рассчитан до 2024 года. В сезоне-2019/2020 игрок провёл 18 матчей и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает текущую трансферную стоимость 21-летнего португальца в € 18 млн.