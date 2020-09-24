«Я вкалываю, как проклятый за «ПСЖ»!» Ди Мария взбешён непопаданием в заявку Аргентины

32-летний полузащитник французского «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария выступил c яркой речью, разочаровавшись непопаданием в заявку сборной Аргентины на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 с Эквадором (8 октября) и Боливией (13 октября).

«Я не могу найти объяснения, просто нет слов. Сборная Аргентины для меня играет огромную роль. Я вкалываю, как проклятый за «ПСЖ», чтобы у меня была возможность выступать за неё! Трудно понять, почему в подходящий для этого момент, меня не вызывают.



Я стар в 32 года? Об этом мне говорят многие, но мне 32 и я продолжаю бегать с той же интенсивностью. В каждой игре я демонстирую, что я не стар, и могу быть на уровне Неймара и Мбаппе», — цитирует Ди Марию Goal.



В прошедшем сезоне Анхель Ди Мария провёл за «ПСЖ» 41 матч во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал 23 результативные передачи. В сезоне-2020/2021 за 3 матча на его счету 1 забитый мяч и 1 голевая передача.