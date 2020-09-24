Хаверц – о хет-трике с «Барнсли»: моя цель забивать всё больше и больше голов за «Челси»

21-летний немецкий атакующий полузащитник лондонского «Челси» Кай Хаверц рассказал об эмоциях после хет-трика в ворота «Барнсли» (6:0) в 3-м раунде Кубка английской лиги.

«Я очень рад забить три гола, но, конечно, это лишь моё начало здесь, в клубе. Я хочу забивать всё больше и больше голов. Это моя цель, и я постараюсь сделать всё возможное. Очень рад хет-трику сегодня, и я надеюсь, что так будет и дальше.

Абрахам? Я думаю, что он очень хороший нападающий, наше с ним сотрудничество на поле было очень плодотворным. Это была наша первая совместная игра, но он мне очень понравился. Для меня, как для «десятки», очень удобно играть с ним», — цитирует Хаверца Goal.

Фрэнк Лэмпард после матча признался, что чуть не заменил Хаверца прямо перед тем, как немец оформил хет-трик.

«Нет, я не знал об этом», — ответил Хаверц, когда его спросили, знает ли он о планах своего менеджера.