«Фулхэм» хочет подписать игрока «Барселоны»

Английский «Фулхэм» хочет подписать контракт с французским защитником «Барселоны» Жан-Клером Тодибо. Как сообщает Marca, клуб предлагает за игрока € 18 млн плюс € 5 млн бонусами.

По информации издания, руководство «Барсы» устраивает такое предложение, но сам 20-летний Тодибо предпочёл бы перейти в другой клуб.

Жан-Клер Тодибо перешёл в «Барселону» из «Тулузы» 31 января 2019 года. Часть сезона-2019/2020 француз провёл в аренде в составе немецкого «Шальке-04». Договор аренды подразумевал право выкупа за € 25 млн, однако «Шальке» этой опцией не воспользовался.

Тодибо — не единственный игрок, от которого избавляется «Барса». Клуб уже покинули хорват Иван Ракитич, чилиец Артуро Видаль и уругваец Луис Суарес.