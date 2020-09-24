Если АПЛ-2020/2021 пройдёт без зрителей, «МЮ» потеряет более € 150 млн

«Манчестер Юнайтед» больше других клубов Английской Премьер-лиги пострадает в том случае, если матчи АПЛ сезона-2020/2021 пройдут без зрителей. Такие результаты собственного исследования приводит The Telegraph.

В случае, если командам придётся играть при пустых трибунах, «МЮ» потеряет € 150 млн. Также сильно пострадает лондонский «Арсенал», который лишится € 133 млн. Это очень существенная потеря для «канониров», так как доходы от билетов составляли почти четверть всех доходов клуба.

Изначально планировалось, что болельщики вернутся на английские стадионы 1 октября, однако премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что из-за второй волны распространяние коронавируса трибуны стадионов пока останутся пустыми.