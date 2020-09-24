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Вадим Евсеев: состоялся долгожданный трансфер, надеемся, он поможет нам

Вадим Евсеев: состоялся долгожданный трансфер, надеемся, он поможет нам
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в своём «инстаграме» рассказал о разборе матча восьмого тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:1) и новом приобретении клуба.

«Сегодня провели разбор матча с ЦСКА. Разобрали ошибки, которые допустили. Но при этом по движению, по скоростной работе, по спринтам это одна из лучших игр «Уфы» в сезоне. Однако соперник пробежал побольше. Проводил быстрые атаки, о чём мы говорили перед матчем. В переходных фазах был более эффективен.

Затем провели тренировку, первую для Владислава Камилова. Состоялся долгожданный трансфер, надеемся, он поможет нам», – написал специалист.

После восьми туров Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 «Уфа» набрала пять очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. 21 сентября клуб приобрёл полузащитника Владислава Камилова, который выступал за «СКА-Хабаровск».

Фото можно просмотреть в "инстаграме" Вадима Евсеева.

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