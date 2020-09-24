«Атлетико» отклонил предложение «Манчестер Сити» по Хименесу в € 85 млн

«Атлетико» отказался продавать защитника Хосе Марию Хименеса в «Манчестер Сити» за € 85 млн. Президент «матрасников» Энрике Серезо рассказал, что команда планирует сохранить в составе 25-летнего игрока.



«Да, мы получили предложение. Но Хименес — великолепный футболист, а мы заинтересованы в великолепных игроках», — цитирует Серезо Goal.com.



Контракт уругвайца с «матрасниками» рассчитан до лета 2023 года. В соглашении прописана сумма отступных в размере € 120 млн. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 56 млн.



В прошлом сезоне Хименес принял участие в 21 матче испанской Примеры и получил 2 жёлтые карточки. «Атлетико» набрал 70 очков в 38 турах и финишировал на третьем месте в турнирной таблице первенства.

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