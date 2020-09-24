Гогниев – Пилипчуку: легче всего сказать, что виноват судья, когда у тебя нет никакой игры

В 11-м туре Футбольной национальной лиги «Алания» переиграла «Спартак-2» со счётом 2:1. Главный тренер клуба из Владикавказа Спартак Гогниев прокомментировал результат и судейство.
«Хочется поблагодарить болельщиков, которые пришли нас поддержать. Очень важно было сегодня победить, и мы это сделали заслуженно, полностью переиграв соперника. У «Спартака-2» хорошая атакующая команда с быстрыми игроками. Хотя говорят, что спартаковский футбол – это футбол атакующий, но сегодня они всеми 11 футболистами садились за линию мяча и хотели нас поймать на контратаках. У них это не получилось. Мы могли реализовать ещё больше моментов. Во втором тайме при счёте 2:0 я выпустил ещё одного футболиста в атаку, мы начали играть в три форварда, должны были забивать и побеждать крупно, но пропустили. Ничего сверхъестественного для нас не произошло. Мы одержали заслуженную победу и находимся на правильном пути.
Я не обсуждаю судейство, но как только «Алания» выигрывает – виноваты судьи. Мой коллега активно апеллировал к судье на бровке, что для меня нонсенс. На пресс-конференции тоже говорил о судействе? Легче всего сказать, что виноват судья, когда у тебя нет никакой игры. Если бы ещё они нас переигрывали, тогда можно было о чём-то говорить», – цитирует Гогниева пресс-служба «Алании».
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