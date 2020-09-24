«Тоттенхэм» готов заплатить «Интеру» € 50 млн за Милана Шкриньяра

«Тоттенхэм Хотспур» намерен усилить линию обороны защитником «Интера» Миланом Шкриньяром.
Как сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia, агент словацкого футболиста накануне встретился с директором лондонского клуба в Милане. «Шпоры» продолжают вести переговоры с «нерадзурри», которые хотят получить за своего игрока € 60 млн. «Тоттенхэм» не намерен платить столько и готов предложить € 50 млн плюс бонусы.
Шкриньяр перешёл в «Интер» летом 2019 года из «Сампдории». До этого он защищал цвета словацкой «Жилины». Контракт 25-летнего защитника с миланским клубом рассчитан до лета 2023 года.
В минувшем сезоне Милан принял участие в 42 матчах во всех турнирах на клубном уровне, отдал 2 голевые передачи и получил 9 жёлтых карточек. «Интер» по итогам кампании занял второе место в турнирной таблице чемпионата Италии.
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