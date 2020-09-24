Василий Уткин: «Локомотив» будет полным идиотом, если попытается сыграть с ЦСКА от атаки

Известный блогер Василий Уткин поделился мыслями о ситуации в «Локомотиве» в преддверии матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «железнодорожники» сыграют с ЦСКА. Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве 27 сентября.
«Локомотив» находится в самой сложной ситуации, потому что из тех команд, которым предстоит играть в еврокубках, он дальше всех отстал. Сейчас команде очень сложно играть – у неё практически вся прошлогодняя полузащита выкошена трансферами, травмами, ещё и карточками. «Локомотиву» играть с ЦСКА в ближайшем туре, и я думаю, что он будет полным идиотом, если в данном случае попытается сыграть от атаки.
К «Локомотиву» можно предъявлять любые требования относительно атакующей игры, совершенно очевидно, что сейчас команда на это не способна в силу объективных причин. А вот почему так сложилось – об этом нужно спрашивать клуб», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.
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