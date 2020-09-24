Филиппе Коутиньо может продолжить карьеру в «Арсенале»

«Арсенал» планирует заполучить полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо. Главный тренер «канониров» Микель Артета заинтересован в приобретении игрока, способного прибавить креатива в атаке, сообщает football.london.



Бразильский полузащитник перешёл в стан «Барселоны» в 2018 году за € 145 млн. Действующий контракт 28-летнего игрока с сине-гранатовыми рассчитан до 2023 года. Сезон-2019/2020 Коутиньо провёл в «Баварии» на правах аренды. Полузащитник участвовал в 38 матчах, забил 11 голов и отдал 9 результативных передач. В составе «Баварии» игрок стал победителем Лиги чемпионов.



Футболист пропустил заключительную часть сезона-2019/2020 из-за проблем с лодыжкой. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Коутиньо в € 56 млн.

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