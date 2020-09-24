Полузащитник киевского «Динамо» продолжит карьеру в «Уфе»

Полузащитник киевского «Динамо» Ахмед Алибеков перешёл в «Уфу» на правах аренды. Уроженец Запорожья проведёт ближайший сезон в Российской Премьер-Лиге, сообщает пресс-служба клуба из Уфы.
Полузащитник попал в систему киевского «Динамо» в 2016 году. Сезон-2019/2020 Алибеков провёл в чешском «Словане» на правах аренды. Игрок провёл 19 матчей, забил три гола и получил три жёлтых карточки. Действующий контракт полузащитника с клубом рассчитан до 2022 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает текущую трансферную стоимость Алибекова в € 300 тыс.
После восьми туров Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 «Уфа» набрала пять очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. 26 сентября клуб на выезде сыграет с «Зенитом», старт встречи – в 16:30 мск.
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