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«Динамо» представляет проект франшиз футбольных школ

«Динамо» представляет проект франшиз футбольных школ
Футбол 0

Теперь каждый может открыть динамовскую школу в своём городе.

По условиям франшизы «Динамо» предоставит партнёрам всестороннюю поддержку:

∙ руководство по организации и проведению тренировок;
∙ обучение тренеров на базе центральной академии клуба в Москве;
∙ право на использование бренда и айдентики клуба;
∙ информационную поддержку и маркетинговые материалы;
∙ бизнес-план;
∙ скидки на экипировку.

Воспитанники футбольных школ «Динамо» войдут в единую систему подготовки клуба, а самые талантливые получат возможность пройти просмотр в главной академии бело-голубых.

«Динамо» всегда славилось системой подготовки футболистов. Многие воспитанники Академии сейчас защищают цвета клуба, а динамовская молодёжка – действующий победитель молодёжного первенства России. Запуская проект «Футбольная школа «Динамо», мы рассчитываем, что благодаря занятиям по нашим методикам ребята из регионов смогут вырасти более здоровыми и спортивными, а самые талантливые получат возможность дорасти до игроков основной команды», — говорит директор футбольной академии имени Л.И. Яшина Александр Кузнецов.

Академия «Динамо» имени Л.И. Яшина — одна из старейших и самых успешных футбольных школ России. В заявку основного состава бело-голубых в сезоне-2020/2021 включены 11 собственных воспитанников.

Более подробная информация о франшизе футбольной школы «Динамо» доступна на сайте.

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