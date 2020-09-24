Артета объяснил, почему Озил не проходит в состав «Арсенала». Месут не играет уже полгода

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета объяснил отсутствие в составе команды полузащитника Месута Озила. В последний раз 31-летний немец выходил на поле за «канониров» 7 марта.



«Команда развивается, все видят, какого уровня достигают игроки. Мы хотим продолжать прогрессировать, играть лучше и соперничать с другими. Я очень доволен нашим выступлением и тем, как футболисты усложняют задачу штаба выбирать состав на матчи. Мы выпускаем тех игроков, которые, по нашему мнению, лучше всего подходят к конкретной встрече.



Попасть в состав – очень трудно, и это касается не только Месута, но и некоторых других игроков. Я понимаю и уважаю ваши вопросы, но мне нужно работать максимально честно. Я стараюсь выбирать тех, кто находится в лучшем состоянии», — цитирует Артету Sky Sports.

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