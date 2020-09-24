Артета объяснил, почему Озил не проходит в состав «Арсенала». Месут не играет уже полгода

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета объяснил отсутствие в составе команды полузащитника Месута Озила. В последний раз 31-летний немец выходил на поле за «канониров» 7 марта.
«Команда развивается, все видят, какого уровня достигают игроки. Мы хотим продолжать прогрессировать, играть лучше и соперничать с другими. Я очень доволен нашим выступлением и тем, как футболисты усложняют задачу штаба выбирать состав на матчи. Мы выпускаем тех игроков, которые, по нашему мнению, лучше всего подходят к конкретной встрече.
Попасть в состав – очень трудно, и это касается не только Месута, но и некоторых других игроков. Я понимаю и уважаю ваши вопросы, но мне нужно работать максимально честно. Я стараюсь выбирать тех, кто находится в лучшем состоянии», — цитирует Артету Sky Sports.
- 24 сентября 2020
-
13:58
-
13:54
-
13:33
-
13:18
-
13:07
-
12:51
-
12:51
-
12:28
-
12:24
-
11:56
-
11:49
-
11:44
-
11:17
-
11:15
-
10:59
-
10:56
-
10:54
-
10:21
-
09:59
-
09:41
-
09:35
-
09:24
-
09:21
-
08:33
-
07:49
-
06:41
-
04:15
-
04:04
-
02:40
-
02:22
-
02:09
-
01:33
-
01:10
-
00:52
-
00:43