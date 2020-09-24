Уткин: проблема фильма «Стрельцов» в том, что он не о Стрельцове

Известный блогер Василий Уткин поделился мнением о фильме «Стрельцов», посвящённом легендарному футболисту московского «Торпедо» Эдуарду Стрельцову.



«Мы живём в те две недели, когда большое количество жителей России меняют мнение об Эдуарде Стрельцове. Ну как меняют – у некоторых его вообще не было. Вот Александр Петров, исполнивший роль Стрельцова, тоже говорит, что они хотели сделать правдивый фильм – под правдивостью он подразумевает, что футболисты бухали и ругались матом – но тогда попали бы в другую возрастную категорию.



Там другая проблема – этот фильм просто не о Стрельцове. Там очень мало общего с его историей, очень многое притянуто. Фильм вообще про другого человека. Назовите его, например, «Шишков». И пусть все говорят: «А, ну это же про Стрельцова». Будет такой небольшой перепев, водевильчик с хорошими шутками и прочим», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.

«В конце я даже прослезился». Близкие Стрельцова — об одноимённом фильме Первые впечатления после премьеры.