Уткин: проблема фильма «Стрельцов» в том, что он не о Стрельцове

Известный блогер Василий Уткин поделился мнением о фильме «Стрельцов», посвящённом легендарному футболисту московского «Торпедо» Эдуарду Стрельцову.
«Мы живём в те две недели, когда большое количество жителей России меняют мнение об Эдуарде Стрельцове. Ну как меняют – у некоторых его вообще не было. Вот Александр Петров, исполнивший роль Стрельцова, тоже говорит, что они хотели сделать правдивый фильм – под правдивостью он подразумевает, что футболисты бухали и ругались матом – но тогда попали бы в другую возрастную категорию.
Там другая проблема – этот фильм просто не о Стрельцове. Там очень мало общего с его историей, очень многое притянуто. Фильм вообще про другого человека. Назовите его, например, «Шишков». И пусть все говорят: «А, ну это же про Стрельцова». Будет такой небольшой перепев, водевильчик с хорошими шутками и прочим», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.
- 24 сентября 2020
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