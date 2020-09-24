Йовичевич в «Днепре-1» будет получать третью по размеру зарплату среди тренеров УПЛ

Новый главный тренер клуба «Днепр-1» Игор Йовичевич будет получать третью по размеру зарплату среди тренеров украинской Премьер-лиги, сообщает Meta-ratings. Специалист заменил на должности Дмитрия Михайленко, которого руководство отправило в отставку после поражения от «Мариуполя» (1:2) в 3-м туре УПЛ.



Хорватский тренер будет получать в новом клубе ровно столько же, сколько и его предшественник – € 650 тыс. По уровню заработной платы специалист будет отставать только от Луиша Каштру («Шахтёр») и Мирчи Луческу («Динамо»). Кроме того главному тренеру обещаны бонусы за выход команды в еврокубки по итогам сезона-2020/2021.



За три тура текущего розыгрыша УПЛ «Днепр-1» набрал всего одно очко и расположился на 12-м месте в турнирной таблице.

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