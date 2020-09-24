Луис Суарес объяснил, почему решил перейти в «Атлетико»

Новичок «Атлетико» нападающий Луис Суарес объяснил, почему сделал выбор в пользу мадридского клуба, уходя из «Барселоны».



«Когда «Барселона» выставила меня на трансфер, было много звонков и предложений. Я хотел перейти в команду, с которой мог бы соперничать с «Барселоной» и «Реалом».



«Атлетико» – конкурентоспособная команда, которая всегда боролась за титул до самого конца, и я с нетерпением жду момента, когда смогу сыграть за неё. Хочу помочь команде продолжить прогрессировать и добиться важных побед», — приводит слова Суареса Marca.



Суарес выступал в составе «Барселоны» с 2014 года. В прошлом сезоне 33-летний форвард провёл 36 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал 10 голевых передач. С 2007 года Луис вызывается в сборную Уругвая.

«Спасибо, Луис, за эти 6 лет». «Барселона» — о переходе Суареса в «Атлетико»