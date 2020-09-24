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Глава «Томи»: Кержаков – креатура губернатора. Задача Александра – сохранить команду в ФНЛ

Глава «Томи»: Кержаков – креатура губернатора. Задача Александра – сохранить команду в ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Генеральный директор «Томи» Татьяна Смирнова прокомментировала назначение Александра Кержакова на пост главного тренера клуба.

«Главного тренера выбирал наш президент и губернатор Томской области – Сергей Жвачкин. Это его креатура. Так же, как и раньше, ситуация с Кержаковым не исключение.

Главная задача перед Александром Анатольевичем — сохранить команду в ФНЛ. У нас выдался неудачный старт», – сказала Смирнова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

В розыгрыше Футбольной национальной лиги сезона-2020/2021 «Томь» не выиграла ни одного матча и с тремя очками расположилась на 21-м месте в турнирной таблице. 27 сентября в 12-м туре команда сыграет дома с «Шинником», старт встречи – в 13:00 мск.

Александр Кержаков возглавил «Томь»
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