Фанаты «Зенита» не отпразднуют юбилей движения из-за «жёсткого давления силовых структур»

Объединение болельщиков «Зенита» «Ландскрона» на своём сайте сообщило о решении отменить празднование юбилея фанатского движения.



«С огромным сожалением мы вынуждены отменить торжества в честь нашего 40-летнего юбилея в связи с жёстким давлением силовых структур. Все эти дни мы пытались найти выход из сложившейся ситуации, которая планомерно заходила в тупик. За последние недели мы узнали, что являемся участниками «цветных» революций, что файер — это символ нацизма, а проход — это фашистское факельное шествие. Таким образом, сначала в жёсткой форме под запрет был поставлен проход и использование любых пиротехнических изделий фанатами. Следом общее фото у стадиона с баннером в память о наших ушедших товарищах из движения было расценено как экстремизм, далее поступили угрозы арестами и делами для 15 человек. Затем был введён запрет на слабоалкогольные напитки во время проведения торжества на «Петровском», из-за чего большая часть фудкортов отказалась от сотрудничества в связи с нерентабельностью участия и нарушения договоренностей. Кроме того было сказано, что на нашем мероприятии будут оформлять за нахождение с признаками опьянения и жёстко реагировать на любые формы неповиновения. Также дана команда задерживать на месте в случае применения пиротехники.



В сложившейся ситуации мы обязаны обезопасить болельщиков от возможных провокаций и не подставлять под удар людей, которые придут на свой собственный день рождения. Для кого-то этот день стал бы исполнением детской мечты в «Зените». Для каждого, возможно, последним походом на «Петровский». И, совершенно точно, это стало бы историческим событием для всех болельщиков клуба. Выражаем огромную благодарность всем организаторам этого несостоявшегося праздника», — говорится в заявлении.

Болельщики «Зенита» устроили пиротехническое шоу на стадионе в честь 40-летия фан-движения