Жозе Моуринью выполнил просьбу журналиста, покойный отец которого был его фанатом

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью выполнил просьбу журналиста перед гостевым матчем 3-го квалификационного раунда Лиги Европы со «Шкендией».
На пресс-конференции македонский журналист Игорь Александрович рассказал португальскому тренеру о своём покойном отце, который был его большим поклонником. По его словам, отец, когда тяжело болел, попросил его сфотографироваться с Моуринью, если появится такая возможность. Снимок журналист собирался поместить в рамку и отнести на могилу отца. При этом Игорь осторожно попросил Жозе: «Если матч сложится хорошо для вас и вашей команды, позволите ли вы мне сфотографироваться с вами?»
«Большое спасибо. Фотография не имеет никакого отношения к результату матча. Она будет, мы это сделаем. Если вы сможете встретиться с нами перед матчем, в отеле или после игры – пожалуйста. Мне будет приятно сфотографироваться с вами. Моё уважение вашему отцу за то, что он так хорошо ко мне относился. Я этого не заслуживаю», — сказал Моуринью.
Жозе не обманул Александровича. Через некоторое время пресс-служба «Тоттенхэма» опубликовала фотографию португальца с журналистом.
Ролик доступен в «твиттере» «Тоттенхэма». Права на видео принадлежат UEFA.
Матч «Шкендия» – «Тоттенхэм» состоится сегодня, 24 сентября, в Скопье (Северная Македония) на стадионе «Тодор Проески». Начало – в 21:00 мск.
- 24 сентября 2020
-
17:18
-
17:17
-
17:06
-
16:58
-
16:55
-
16:48
-
16:34
-
16:30
-
16:28
-
16:24
-
16:24
-
15:25
-
15:17
-
15:17
-
15:14
-
15:11
-
14:55
-
14:50
-
14:18
-
13:58
-
13:54
-
13:33
-
13:18
-
13:07
-
12:51
-
12:51
-
12:28
-
12:24
-
11:56
-
11:49
-
11:44
-
11:17
-
11:15
-
10:59
-
10:56