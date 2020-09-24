Жозе Моуринью выполнил просьбу журналиста, покойный отец которого был его фанатом

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью выполнил просьбу журналиста перед гостевым матчем 3-го квалификационного раунда Лиги Европы со «Шкендией».



На пресс-конференции македонский журналист Игорь Александрович рассказал португальскому тренеру о своём покойном отце, который был его большим поклонником. По его словам, отец, когда тяжело болел, попросил его сфотографироваться с Моуринью, если появится такая возможность. Снимок журналист собирался поместить в рамку и отнести на могилу отца. При этом Игорь осторожно попросил Жозе: «Если матч сложится хорошо для вас и вашей команды, позволите ли вы мне сфотографироваться с вами?»



«Большое спасибо. Фотография не имеет никакого отношения к результату матча. Она будет, мы это сделаем. Если вы сможете встретиться с нами перед матчем, в отеле или после игры – пожалуйста. Мне будет приятно сфотографироваться с вами. Моё уважение вашему отцу за то, что он так хорошо ко мне относился. Я этого не заслуживаю», — сказал Моуринью.



Жозе не обманул Александровича. Через некоторое время пресс-служба «Тоттенхэма» опубликовала фотографию португальца с журналистом.

Ролик доступен в «твиттере» «Тоттенхэма». Права на видео принадлежат UEFA.

Матч «Шкендия» – «Тоттенхэм» состоится сегодня, 24 сентября, в Скопье (Северная Македония) на стадионе «Тодор Проески». Начало – в 21:00 мск.