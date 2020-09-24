Линекер посочувствовал коронавирусу, узнав о заражении Ибрагимовича

Бывший футболист сборной Англии, а ныне телеведущий Гари Линекер отреагировал шуткой на новость о заражении нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича коронавирусом.



«Пишут, что Ибрагимович прошёл тест на COVID-19 и получил положительный результат. Мои мысли с вирусом в это трудное время», — написал Линекер в своём «твиттере».



Златан стал вторым за последнее время игроком «Милана», у которого выявили инфекцию. Ранее заражённым оказался его партнёр по команде защитник Леонардо Дуарте.



Три дня назад, 21 сентября, 38-летний швед принял участие в матче 1-го тура итальянской Серии А с «Болоньей». «Россонери» одержали победу со счётом 2:0, а Златан стал автором обоих голов.



Ибрагимович вернулся в «Милан», за который выступал с 2010 по 2012 год, в январе этого года. В ходе своей карьеры он также защищал цвета «Мальмё», «Аякса», «Ювентуса», «Интера», «Барселоны», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

Златан Ибрагимович заразился коронавирусом