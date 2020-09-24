Бартомеу — Суаресу: хочу сделать тебе прощальный матч. «Барса» всегда будет твоим домом

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу сообщил, что хочет организовать для нападающего «Атлетико» Луиса Суареса прощальный матч.

«Хотел бы провести для тебя прощальный матч, когда болельщикам снова можно будет посещать стадион, чтобы вы могли попрощаться. Ты дал „Барселоне“ очень многое благодаря характеру, боевому духу и победному менталитету. От имени всех болельщиков „Барселоны“ хочу поблагодарить тебя за последние шесть лет. Это были незабываемые времена, и я надеюсь, что после ухода из „Барселоны“ ты будешь счастлив в личной и профессиональной жизни. „Барселона“ всегда будет твоим домом», — цитирует Бартомеу Marca.

Суарес выступал в составе «Барселоны» с 2014 года. В прошлом сезоне нападающий провёл 36 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал 10 голевых передач. С сине-гранатовыми завоевал 13 трофеев, среди которых Кубок Лиги чемпионов и четыре титула чемпиона Испании.



В ходе своей карьеры Луис также защищал цвета «Ливерпуля», «Аякса», «Гронингена» и «Насьоналя», воспитанником которого является. С 2007 года форвард вызывается в сборную Уругвая.