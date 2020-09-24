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Самый возрастной футболист мира установил новый рекорд

Самый возрастной футболист мира установил новый рекорд
Футбол / Прочие турниры 0

В матче чемпионата Японии «Кавасаки Фронтале» принимал «Йокогаму». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе «Йокогамы» на поле в возрасте 53 лет и 210 дней вышел нападающий Кадзуёси Миура. Таким образом, форвард стал самым возрастным игроком в истории высшей японской лиги. Миура был заменён во втором тайме, на 56-й минуте встречи. Напомним, предыдущий рекорд принадлежал нападающему Масаси Накаяме, который в 2012 году вышел на поле в составе «Консадоле Саппоро» в возрасте 45 лет, 2 месяцев и 1 дня.

Миура начал карьеру в бразильском «Сантосе» в 1986 году. После нескольких сезонов в других бразильских клубах он вернулся в Японию, где четыре года подряд становился чемпионом страны. Позже Миура играл за такие команды, как «Дженоа», загребское «Динамо» и другие клубы.

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