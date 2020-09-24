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Диего Льоренте стал игроком «Лидса»

Диего Льоренте стал игроком «Лидса»
Футбол / Англия 0

Защитник «Реала Сосьедад» Диего Льоренте перешёл в «Лидс Юнайтед», сообщается на официальном сайте английской команды. Контракт 27-летнего футболиста с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Льоренте является воспитанником мадридского «Реала». Основной позицией игрока является центр обороны. Диего перешёл в «Реал Сосьедад» в 2017 году. Сумма трансфера составила € 7 млн. За три сезона защитник сыграл 88 матчей, забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Льоренте дебютировал за сборную Испании в 2016 году, провёл пять матчей, однако не сумел отметиться результативными действиями.

В розыгрыше английской Премьер-лиги «Лидc» за два тура набрал 3 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице.

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