Диего Льоренте стал игроком «Лидса»

Защитник «Реала Сосьедад» Диего Льоренте перешёл в «Лидс Юнайтед», сообщается на официальном сайте английской команды. Контракт 27-летнего футболиста с клубом рассчитан до лета 2024 года.



Льоренте является воспитанником мадридского «Реала». Основной позицией игрока является центр обороны. Диего перешёл в «Реал Сосьедад» в 2017 году. Сумма трансфера составила € 7 млн. За три сезона защитник сыграл 88 матчей, забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Льоренте дебютировал за сборную Испании в 2016 году, провёл пять матчей, однако не сумел отметиться результативными действиями.



В розыгрыше английской Премьер-лиги «Лидc» за два тура набрал 3 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице.