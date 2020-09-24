Карпин — о матче с «Маккаби»: психологически готовы на 100%

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча с «Маккаби» Хайфа в квалификации Лиги Европы.



«Психологически готовы к старту в Лиге Европы на сто процентов, все в ожидании, готовятся к игре. Лига Европы – новое соревнование для нас. Возвращение в еврокубки, конечно, значимое событие для любого болельщика из Ростова-на-Дону, любого футболиста, любого причастного к этому турниру человека.



Осталось ли разочарование от непопадания в Лигу чемпионов? Конечно, осталось. Даже не из-за итоговой позиции в таблице по итогам прошлого сезона, а из-за того, что команда была хорошо готова, показывала ту игру, которую должна была показывать, но всё это в итоге смазалось», — цитирует Карпина пресс-служба «Ростова».

Встреча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону, стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.