Златан Ибрагимович: коронавирусу хватило смелости бросить мне вызов. Плохая идея

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович подтвердил, что заразился коронавирусной инфекцией.



«Вчера мой тест на коронавирус показал отрицательный результат, а сегодня — положительный. Никаких симптомов не было. Коронавирусу хватило смелости бросить мне вызов. Плохая идея», — написал Ибрагимович на своей странице в «Твиттере».



Ибрагимович стал вторым за последнее время игроком «Милана», у которого выявили инфекцию. Ранее заражённым оказался его партнёр по команде защитник Леонардо Дуарте.



Ибрагимович вернулся в «Милан», за который выступал с 2010 по 2012 год, в январе этого года. В ходе своей карьеры он также защищал цвета «Мальмё», «Аякса», «Ювентуса», «Интера», «Барселоны», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

Златан Ибрагимович заразился коронавирусом