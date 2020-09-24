Златан Ибрагимович: коронавирусу хватило смелости бросить мне вызов. Плохая идея
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович подтвердил, что заразился коронавирусной инфекцией.
«Вчера мой тест на коронавирус показал отрицательный результат, а сегодня — положительный. Никаких симптомов не было. Коронавирусу хватило смелости бросить мне вызов. Плохая идея», — написал Ибрагимович на своей странице в «Твиттере».
Ибрагимович стал вторым за последнее время игроком «Милана», у которого выявили инфекцию. Ранее заражённым оказался его партнёр по команде защитник Леонардо Дуарте.
Ибрагимович вернулся в «Милан», за который выступал с 2010 по 2012 год, в январе этого года. В ходе своей карьеры он также защищал цвета «Мальмё», «Аякса», «Ювентуса», «Интера», «Барселоны», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».
Златан Ибрагимович заразился коронавирусом
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