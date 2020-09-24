УЕФА назвал условия, позволяющие клубам со случаями COVID-19 играть в еврокубках

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций утвердил меры, связанные с проведением матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы во время пандемии коронавируса.
«Если у одного или нескольких игроков или официальных лиц клуба тест на COVID-19 дал положительный результат, матч состоится в соответствии с расписанием, если местные власти не потребуют, чтобы большая группа игроков или вся команда отправились на карантин. Если не менее 13 игроков, зарегистрированные в списке А (включая хотя бы одного вратаря), могут выйти на поле, матч должен состояться в назначенную дату. Если доступны менее 13 игроков, УЕФА может разрешить перенести матч.
В качестве альтернативы клуб может выставить на поле игроков, которые не были зарегистрированы в УЕФА в сроки, указанные правилах, при условии, что эти игроки должным образом зарегистрированы в своей национальной ассоциации. Если нет возможности перенести матч, клуб, который не может выставить состав,
несёт ответственность за это, и ему будет засчитано поражение со счётом 0:3", — сообщается на сайте УЕФА.
- 24 сентября 2020
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