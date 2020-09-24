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Пресс-конференцию украинского клуба перед матчем ЛЕ отменили из-за отсутствия журналистов

Пресс-конференцию украинского клуба перед матчем ЛЕ отменили из-за отсутствия журналистов
Футбол / Лига Европы 0

Пресс-конференция главного тренера «Десны» Александра Рябоконя в преддверии матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с «Вольфсбургом» было отменена, сообщается на сайте телеканалов «Футбол 1»/«Футбол 2».

По информации источника, пресс-конференция наставника черниговской команды не состоялась по причине отсутствия интереса со стороны немецких журналистов. Сообщается, что ни один представитель СМИ не аккредитовался на эту встречу.

Матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы «Вольфсбург» — «Десна» состоится сегодня, 24 сентября, на стадионе «Фольксваген-Арена» в Вольфсбурге (Германия). Начало встречи — в 21:15 мск. Напомним, во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы «Вольфсбург» разгромил албанский «Кукеси» со счётом 4:0.

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