Орлов: Манджукич в «Локомотиве»? К нам уже приезжала звезда «Ювентуса» — намучились с ней

Комментатор Геннадий Орлов высказался о возможном переходе нападающего Марио Манджукича в «Локомотив».

«Вы забыли, как к нам уже приезжала звезда „Ювентуса“? Мы с ней намучились – с этой звездой, которая приехала в Петербург доигрывать (речь о Клаудио Маркизио. – Прим. «Чемпионата»). Когда-то Кежман тоже приезжал доигрывать. Всё-таки лучше не брать футболистов на доигровку. Манджукич не играл уже почти год. Хотя за „Ювентус“ как он играл! Это был боец, который держал мяч. Однако в таком возрасте у игроков много травм, так что надо очень внимательно делать медицинский осмотр.

По характеру он, конечно, подходит, как и по работе с мячом. Но в остальном — не знаю. Это уже дело «Локомотива», они там просчитывают как и что. Трудно сказать. Иванович пришёлся ко двору, Ловрен тоже — им за 30. Каждый случай исключительный", — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».