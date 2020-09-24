«Бавария» — «Севилья»: прямая трансляция матча за Суперкубок УЕФА начнётся в 22:00
Сегодня, 24 сентября, состоится встреча «Бавария» — «Севилья». Матч за Суперкубок УЕФА пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия), стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Бавария» — «Севилья».
Обслужит встречу бригада арбитров из Англии во главе с Энтони Тейлором. В бригаду войдут ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери – Орель Гринфилд из Израиля.
Напомним, «Бавария» стала победителем Лиги чемпионов сезона-2019/2020, обыграв в финале турнира «Пари Сен-Жермен» со счётом 1:0. Единственный гол забил футболист «Баварии» Кингсли Коман. «Севилья» в минувшем сезоне выиграла Лигу Европы. В финале турнира испанский клуб одолел «Интер» (3:2).
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