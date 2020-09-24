Орлов: возмущает, что госканалы предпочитают показывать Малахова. Показывайте футбол!

Комментатор Геннадий Орлов считает, что на государственных каналах должно быть больше футбольных трансляций.

«Телевизионное руководство считает, что футбол неконкурентоспособен и что лучше показывать Малахова и Борисова по Первому каналу. Такое вот руководство. Пишите им письма, влияйте на них. Меня это возмущает. Государственное телевидение вообще не показывает футбольные трансляции. Почему всё сбросили на „Матч ТВ“? Надо, чтобы все каналы показывали футбол, как это происходит во всём мире. Показывайте! Футбол — это же пропаганда спорта», — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».

Орлов также высказался о возможном переходе нападающего Марио Манджукича в «Локомотив». Хорват, который в настоящий момент является свободным агентом, близок к подписанию двухлетнего контракта с «Локомотивом».