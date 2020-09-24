Валерий Карпин дал характеристику «Маккаби»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин перед матчем 3-го раунда квалификации Лиги Европы с «Маккаби» Хайфа дал характеристику израильской команде.
«Плюс ли, что команда не играла с «Ротором»? Есть и плюсы, и минусы. Если бы мы сыграли ту игру, времени для восстановления тоже бы было достаточно. Понятно, что сейчас более спокойно готовились к этой игре, физические кондиции, наверное, лучше, чем были бы после игры с «Ротором».
Думаю, что готова к интенсивному графику. Был у нас такой график после карантина. Сейчас мы готовы лучше. Если хотим играть в Европе, надо привыкать к такому графику.
Изучили соперника. Они сыграли только две игры в чемпионате, две игры в квалификации Лиги Европы помимо того, что было в том году, поэтому материала достаточно. Команда играющая, прессингующая, если им позволять всё делать, то команда очень опасна», – сказал Карпин.
- 24 сентября 2020
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